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Влюблен целых 20 лет: Чапкис признался в чувствах участнице "Танцев со звездами"

Автор: Светлана Мащенко

На "Танцах со звездами" определились полуфиналисты

"Танцы со звездами" в 12 четвертьфинальном выпуске 15 ноября показали битву лучших из лучших. В одном из номеров пары танцевали вместе с судьями, и к Надежде Мейхер и Кириллу Васюку присоединился 90-летний балетмейстер Григорий Чапкис.

Как оказалось, экс-"ВИА Гра" и знаменитый хореограф знакомы около 20 лет. Именно Надежда, как оказалось, была фавориткой Григория Николаевича в первом сезоне "Танцев" в 2006 году.

Трио исполнило самбу на паркете.

"Такая женщина. К Наде у меня были особые чувства около 20 лет. Я был в нее влюблен, когда она только начинала петь", - заявил Чапкис.

Мейхер призналась, что отвечает Григорию Николаевичу взаимностью. Она шокирована его работоспособностью и любовью к своему делу несмотря на очень солидный возраст.

Надежда Мейхер, Кирилл Васюк и Григорий Чапкис (видео: YouTube/Танці з зірками)

Напомним, что проект покинула пара Сергея Мельника и Аделины Дели. Теперь за выход в финал будут сражаться: Санта Димопулос и Макс Леонов, Надежда Мейхер и Кирилл Васюк, Юлия Санина и Дима Жук.

К слову, недавно "Холостяк" Сергей Мельник рассказал, как закрутился роман с экс-участницей проекта "Танцы со звездами" Анной Ризатдиновой.

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Новости Украины Надежда МейхерТанцы со звездамиГригорий Чапкис