Закоханий цілих 20 років: Чапкіс зізнався в почуттях до учасниці "Танців з зірками"

"Танці з зірками" в 12 чвертьфінальному випуску 15 листопада показали битву найкращих з найкращих. В одному з номерів пари танцювали разом з суддями, і до Надії Мейхер і Кирила Васюка приєднався 90-річний балетмейстер Григорій Чапкіс.

Як виявилося, екс-"ВІА Гра" і знаменитий хореограф знайомі близько 20 років. Саме Надія, як виявилося, була фавориткою Григорія Миколайовича у першому сезоні "Танців" у 2006 році.

Тріо виконало самбу на паркеті.

"Така жінка. До Наді у мене були особливі почуття близько 20 років. Я був у неї закоханий, коли вона тільки починала співати", - заявив Чапкіс.

Мейхер зізналася, що відповідає Григорію Миколайовичу взаємністю. Вона шокована його працездатністю і любов'ю до своєї справи попри дуже солідний вік.

Надія Мейхер, Кирило Васюк і Григорій Чапкіс (відео: YouTube/Танці з зірками)

Нагадаємо, що проект залишила пара Сергія Мельника та Аделіни Делі. Тепер за вихід у фінал змагатимуться: Санта Дімопулос і Макс Леонов, Надія Мейхер і Кирило Васюк, Юлія Саніна і Діма Жук.

До речі, нещодавно "Холостяк" Сергій Мельник розповів, як закрутився роман з екс-учасницею проекту "Танці з зірками" Анною Різатдіновою.