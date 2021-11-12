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Влюбленные на крыше: Владимир Остапчук с женой устроили романтический фотосет в Париже

Автор: Марина Настевич

Украинский телеведущий Владимир Остапчук вместе с женой Кристиной устроили себе романтический уикенд в Париже в октябре. Пара насладилась живописной архитектурой, вкусной едой и компанией друг друга и не упустила случая сделать яркие кадры с потрясающим видом на главную достопримечательность города.

Фотосессию в стиле love story супруга шоумена опубликовала на своей странце в Instagram.

Влюбленные позировали на крыше дома с видом на Эйфелеву башню, которая сверкала желтыми огнями.

Для съемки они выбрали эффектные вечерние наряды - так, Кристина надела длинное атласное платье золотистого цвета с открытой спиной. Она дополнила соблазнительный лук босоножками на шпильке в тон наряду и минималистичными украшениями. Волосы Горняк собрала в хвост, а на лице сделала красивый макияж с темной помадой на губах.

Владимир позировал рядом с любимой в классическом черном костюме и белой рубашке. Они нежно обнимали друг друга, гуляли по крыше за руки и выглядели очень счастливыми.

"Наш Париж. Удивительный уикенд, наполненный любовью, страстью, вкусом выпечки и красотой в каждой мелочи. Благодарю, Кристина, что Ты моя. За наши прогулки/солнечные завтраки/шампанское с круасанами и любовь в глазах! Ещё одна идеальная поездка в нашу семейную копилку", - трогательно поделился Остапчук под снимками.

Владимир Остапчук с женой Кристиной покорили романтикой на крышах Парижа (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Супруга ведущего также нежно обратилась к нему на своей странице.

"С Тобой я стала мягче, с Тобой я становлюсь смелее, а именно смелее в любви! Держи меня крепче и не отпускай, ведь между нами точно что-то очень особенное!Мы учимся, мы взрослеем и становимся мудрее! Каждое наше путешествие оставляет след на долгую память! Наша открытка “from Paris with love” выглядит так нежно! Лю", - написала Горняк.

Она также выложила чувственное видео, на котором танцует с любимым прямо на крыше с бокалом вина в руках.

"Помню, как там было холодно и страшно, но даже это не сможет затмить те ощущения, которые мы испытали вместе! Танцевать на крыше в центре Парижа - это отдельное удовольствие! Хочу ещё!!! Dance with me, my love!" - поделилась эмоциями девушка.

Ранее мы писали, что Остапчук станет дерзким преступником из сериала "Бумажный дом".

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Владимир Остапчук