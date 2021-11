Закохані на даху: Володимир Остапчук з дружиною влаштували романтичний фотосет у Парижі

Закохані позували на даху будинку з видом на Ейфелеву вежу, яка виблискувала жовтими вогнями.

Для зйомки вони вибрали ефектні вечірні вбрання - так, Христина одягла довгу атласну сукню золотистого кольору з відкритою спиною. Вона доповнила спокусливий лук босоніжками на шпильці в тон вбранню і мінімалістичними прикрасами. Волосся Горняк зібрала в хвіст, а на обличчі зробила гарний макіяж з темною помадою на губах.

Володимир позував поруч з коханою в класичному чорному костюмі і білій сорочці. Вони ніжно обіймали один одного, гуляли по даху за руки і виглядали дуже щасливими.

"Наш Париж. Дивовижний вікенд, наповнений любов'ю, пристрастю, смаком випічки і красою в кожній дрібниці. Дякую, Христина, що ти моя. За наші прогулянки/сонячні сніданки/шампанське з круасанами і любов в очах! Ще одна ідеальна поїздка в нашу сімейну скарбничку", - зворушливо поділився Остапчук під знімками.

Володимир Остапчук з дружиною Христиною підкорили романтикою на дахах Парижа (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Дружина ведучого також ніжно звернулася до нього на своїй сторінці.

"З тобою я стала м'якше, з тобою я стаю сміливіше, а саме сміливіше в любові! Тримай мене міцніше і не відпускай, адже між нами точно щось дуже особливе! Ми вчимося, ми дорослішаємо і стаємо мудрішими! Кожна наша подорож залишає слід на довгу пам'ять! Наша листівка "from Paris with love" виглядає так ніжно! Лю", - написала Горняк.

Вона також виклала чуттєве відео, на якому танцює з коханим прямо на даху з келихом вина в руках.

"Пам'ятаю, як там було холодно і страшно, але навіть це не зможе затьмарити ті відчуття, які ми випробували разом! Танцювати на даху в центрі Парижа - це окреме задоволення! Хочу ще!!! Dance with me, my love!" - поділилася емоціями дівчина.