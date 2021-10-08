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Снова вместе? Инсайдер рассказал о воссоединении Ким Кардашьян и Канье Уеста

Автор: RBC.UA

Ким Кардашьян готовится к новому важному проекту: она стала ведущей известного американского шоу Saturday Night Live, которое транслируется на канале NBC.

В своем блоге теледива опубликовала серию фото с подготовки к нему, показав свой оригинальный наряд.

Ким надела на запись облегающий черный комбинезон, высокие перчатки и ботильоны на каблуках. Сверху на соблазнительный наряд она накинула серебристую сетку, сделанную из цепей. Завершили наряд узкие солнцезащитные очки. Звезде сделали макияж с накладными ресницами и гладкую укладку. Выглядела Ким стильно и дерзко. Фанаты, как всегда, оценили образ звезды на высший балл, засыпав ее похвалами. Они признаются, что невероятно взволнованы ожиданием программы с ее участием.

К слову, помогает Ким готовиться к ее дебюту не кто иной, как бывший муж. Чтобы подготовить экс-жену к ноовй роли, Канье Уэст прилетел в Нью-Йорк. По словам инсайдера, он тренирует выступление Кардашьян, дает ей советы по поводу монолога и костюмов. И буквально не отходит от нее. Развод пары на данный момент отложен, так что у фанатов появилась надежда на примирение. Тем более что недавно экс-супругов заметили за совместным ужином.

Ким Кардашьян в новом образе (фото: instagram.com/kimkardashian)

Ранее Ким разоткровенничалась о своей бурной юности. Звезда призналась, что часто совершала поступки, о которых сейчас жалеет.

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