Знову разом? Інсайдер розповів про возз'єднання Кім Кардашьян і Каньє Уеста

Кім одягла на запис облягаючий чорний комбінезон, високі рукавички і ботильйони на підборах. Зверху на спокусливий одяг вона накинула сріблясту сітку, зроблену з ланцюгів. Завершили вбрання вузькі сонцезахисні окуляри. Зірці зробили макіяж з накладними віями і гладку укладку. Виглядала Кім стильно і зухвало. Фанати, як завжди, оцінили образ зірки на вищий бал, засипавши її похвалами. Вони зізнаються, що неймовірно схвильовані очікуванням програми з її участю.

До слова, допомагає Кім готуватися до її дебюту не хто інший, як колишній чоловік. Щоб підготувати екс-дружину до нової ролі, Каньє Уест прилетів до Нью-Йорка. За словами інсайдера, він тренує виступ Кардашьян, дає їй поради з приводу монологу і костюмів. І буквально не відходить від неї. Розлучення пари на даний момент відкладене, так що у фанатів з'явилася надія на примирення. Тим більше що недавно екс-подружжя помітили за спільною вечерею.

Кім Кардашьян в новому образі (фото: instagram.com/kimkardashian)