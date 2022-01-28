Вместе или нет? Инсайдер раскрыл правду о романе Брэда Питта с Люкке Ли

Брэд Питт на днях вновь стал самой обсуждаемой персоной в мире благодаря предполагаемому роману со шведской певицей Люкке Ли. По слухам, голливудский актер и звезда сцены уже более полугода вместе. А сошлись из-за близкого соседства в Лос-Анджелесе.
Но данная информация все же пока на уровне слухов, герои хранят молчание. И инсайдеры продолжают рассказывать свои версии. Несколько часов назад очередной источник донес прессе правду про отношения двух звезд.
Персона, приближенная к экс-мужу Анджелины Джоли призналась, что в действительности сердце голливудского холостяка свободно. При этом он подтвердил, что пара действительно общалась некоторое время назад. Но сейчас между ними нет отношений, даже дружеских.
Пара хранит молчание (фото: instagram.com/lykkeli)
"Они познакомились довольно давно, но последние пару лет не общались", – объяснил инсайдер. По всей видимости, звезды потеряли контакт с началом пандемии. Инсайдер также подчеркнул, что Брэд вряд ли будет встречаться с другой знаменитостью.
"Я не очень представляю отношения Брэда с другой звездой. На месте его избранницы вряд ли будет знаменитая женщина", – подчеркнул знакомый Питта.
Напомним, Джоли не так давно заставила говорить о романе с молодым музыкантом, который он сам подтвердил.
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