Внимание на цвет и текстуру: Кайли Дженнер показала самый модный маникюр лета 2021

Кайли опубликовала пару снимков, где показала новый маникюр. Некая вариация френча на современный и дерзкий манер: бледно-розовая основа, а также солнечный ярко-оранжевый край ногтя, который прокрашен широкой полосой. Последний штрих - капли, которые словно только что "опустились" на поверхность от брызг моря.

Кайли Дженнер с новым маникюром (фото: instagram.com/kyliejenner)

Форму Кайли выбрала в этот не заостренную, а квадратную, а вот максимальной длине не изменила. В качестве описания нового дизайна она добавила эмодзи брызг воды и оранжевое сердечко.

"Это очень круто!", "Первая", "Огонь", "Красиво", - оценили новый маникюр девушки преданные поклонники. Берем на заметку!