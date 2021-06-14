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Увага на колір і текстуру: Кайлі Дженнер показала наймодніший манікюр літа 2021

Автор: Lite

Кайлі Дженнер обожнює змінювати дизайн нігтів, а її шанувальники - слідувати останнім трендам, які диктує інста-діва та її майстри.

Цього разу Кайлі здивувала навіть звиклих до всіх її експериментів фанатів.

Кайлі опублікувала пару знімків, де показала новий манікюр. Дивовижна варіація френча на сучасний і зухвалий манір: блідо-рожева основа, а також сонячний яскраво-помаранчевий край нігтя, який профарбований широкою смугою. Останній штрих - краплі, які немов тільки що "опустилися" на поверхню від бризок моря.

Кайлі Дженнер з новим манікюром (фото: instagram.com/kyliejenner)

Форму Кайлі вибрала цього разу не загострену, а квадратну, а ось максимальній довжині не змінила. В якості опису нового дизайну вона додала емодзі бризок води і помаранчеве сердечко.

"Це дуже круто!", "Перша", "Вогонь", "Красиво", - оцінили новий манікюр дівчини віддані шанувальники. Беремо до уваги!

Раніше ми писали, чим шкідливі УФ-лампи для сушіння гель-лаку.

А також, які тренди манікюру назвав стиліст головними цього літа.

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Новини України модатрендКайли ДженнерМанікюр