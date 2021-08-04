Водопады и ледник: Тина Кароль поразила эффектными видео с отпуска в Исландии с сыном

Тина Кароль проводит летний отпуск в прохладной и невероятно живописной Исландии , куда она отправилась вместе с 12-летним сыном Вениамином. Мальчик учится и живет в Великобритании, однако на каникулы приехал к звездной маме.

В разделе сторис своего Instagram певица поделилась эффектными видео с их новых приключений в стране гейзеров и ледников.

Так, мама и сын побывали на водопаде Свартифосс, который также называют "черным водопадом". Изюминкой этого места является цвет и форма скалы, из которой льется вода - оттуда и пошло название. Тина и Веня посидели рядом на скале, любуясь видом и звуком мощного потока воды.

После чего они отправились на ледник. Кароль показала невероятные пейзажи вокруг, а также попробовала лед на вкус. К слову, для прогулки туда Тине и Вене пришлось прицепить специальные "кошки" на обувь, чтобы не скользить на льду.

Видеоролики были опубликованы на странице официального фан-клуба звезды в Instagram, так что поклонники радуются за любимую артистку в комментариях и восхищаются ее бесстрашием.