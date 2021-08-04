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Водопады и ледник: Тина Кароль поразила эффектными видео с отпуска в Исландии с сыном

Автор: Марина Настевич

Тина Кароль проводит летний отпуск в прохладной и невероятно живописной Исландии, куда она отправилась вместе с 12-летним сыном Вениамином. Мальчик учится и живет в Великобритании, однако на каникулы приехал к звездной маме.

В разделе сторис своего Instagram певица поделилась эффектными видео с их новых приключений в стране гейзеров и ледников.

Так, мама и сын побывали на водопаде Свартифосс, который также называют "черным водопадом". Изюминкой этого места является цвет и форма скалы, из которой льется вода - оттуда и пошло название. Тина и Веня посидели рядом на скале, любуясь видом и звуком мощного потока воды.

После чего они отправились на ледник. Кароль показала невероятные пейзажи вокруг, а также попробовала лед на вкус. К слову, для прогулки туда Тине и Вене пришлось прицепить специальные "кошки" на обувь, чтобы не скользить на льду.

Видеоролики были опубликованы на странице официального фан-клуба звезды в Instagram, так что поклонники радуются за любимую артистку в комментариях и восхищаются ее бесстрашием.

  • Тишина, покой, романтика, можно помолчать, как мечтала ТИНА и подумать о жизни!
  • Прекрасная мама. Все свободное время отдает сыну. Думаю, что вырастет человек, достойный своей знаменитой мамы
  • Боже, ну какая же там красотища!!!
  • Вот женщина, и в огонь и в воду, и на ледник
  • Как же приятно смотреть на человека, который наполнен и сияет изнутри. Смотришь и улыбаешься
  • Тина,бесстрашная, а зубки нужно беречь, успехов!!!
  • Девочка изголодалась - лед ест...
  • У Тиночки романтическая душа, как была и у Жени!

Напомним, ранее томная Тина Кароль свела с ума нескромным декольте в откровенном наряде.

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Тина Карольпевецсын