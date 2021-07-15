Волочкова отдыхает: Каменских нарвалась на критику из-за провокационных фото на яхте

Певица позировала в голубом бикини-бандо, демонстрируя стройную фигуру и длинные ноги, а также аппетитную попу. Распущенные кудри знаменитости красиво развевались на ветру.

"Это большое счастье — иметь возможность, отдыхая, работать", - написала Каменских.

Настя Каменских взбудоражила сеть пикантными кадрами в купальнике (фото: instagram.com/kamenskux)

Однако позы, которые принимала артистка, не всем показались приличными. Подписчиков особенно возмутил кадр, где она предстала с широко расставленными ногами.

Свое недовольство слишком уж провокационными фото фолловеры выразили в комментариях. Хотя многим снимки Насти понравились и они оставили ей комплименты.