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Волшебная! Кухар в прозрачном топе и мини "утонула" в лавандовом раю

Автор: Ольвия Агаркова

Екатерина Кухар покоряет своей утонченностью, чувством стиля и несгибаемым внутренним стержнем, з ней закрепилась слава самой ироничной судьи "Танцев со звездами", замечаний которой как огня боятся все участники проекта. Между тем, прима-балерина пленяет своей женственностью, располагает грациозностью и умением держаться достойно в любой ситуации. А изящные фотосеты Екатерины поклонники всегда встречают "на ура".

Например, свежие кадры в Instagram балерины вызвали бурю эмоций у ее подписчиков.

Знаменитость устроила съемку в популярной локации – в лавандовом поле. Бескрайные пурпурные просторы манят желающих сделать незабываемые кадры на лоне природы. Прима-балерина облачилась в белое удобное платье-мини и набросила на верх кофейный прозрачный топ. Свой лук она довершила соломенной шляпкой с необработанными полями. Звезда наслаждается солнечным днем и царящей вокруг красотой.

Екатерина позировала среди лавандового поля (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

"Он поднял глаза и увидел утро — утро, подобное ангелу в золотых доспехах…" - процитировала прима-балерина Герберта Уэллса.

Поклонники отреагировали на красочные фото своей любимицы

  • Безумно красиво. Фото очень теплые
  • Волшебная
  • Красота-то какая
  • Фото – супер
  • Очаровательна
  • Неожиданно было увидеть такие фотки, класс
  • Женственная и сексуальная
  • Катя, Вы прекрасны
  • Красотка

Напомним, что ранее Екатерина Кухар рассказала, как вернула себе стройные формы после родов и вспомнила о пережитой депрессии.

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Екатерина Кухар