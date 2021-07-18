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Чарівна! Кухар в прозорому топі і міні "потонула" в лавандовому раю

Автор: Ольвія Агаркова

Катерина Кухар підкорює своєю витонченістю, почуттям стилю і непохитним внутрішнім стрижнем, з нею закріпилася слава найіронічнішої судді "Танців з зірками", зауважень якої як вогню бояться всі учасники проекту. Тим часом, прима-балерина полонить своєю жіночністю, привертає до себе граціозністю і вмінням триматися гідно в будь-якій ситуації. А витончені фотосети Катерини шанувальники завжди зустрічають "на ура".

Наприклад, свіжі кадри в Instagram балерини викликали бурю емоцій у її підписників.

Знаменитість влаштувала зйомку в популярній локації - в лавандовому полі. Безкраї пурпурні простори ваблять бажаючих зробити незабутні кадри на лоні природи. Прима-балерина одяглася в біле зручне плаття-міні і накинула на верх кавовий прозорий топ. Свій лук вона довершила солом'яним капелюшком з необробленими полями. Зірка насолоджується сонячним днем і навколишньою красою.

Катерина позувала серед лавандового поля (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

"Він підняв очі і побачив ранок — ранок, подібний ангелу в золотих обладунках..." - процитувала прима-балерина Герберта Уеллса.

Шанувальники відреагували на барвисті фото своєї улюблениці

  • Шалено красиво. Фото дуже теплі
  • Чарівна
  • Краса яка
  • Фото - супер
  • Неперевершена
  • Несподівано було побачити такі фотки, клас
  • Жіночна і сексуальна
  • Катя, ви прекрасні
  • Красуня

Нагадаємо, що раніше Катерина Кухар розповіла, як повернула собі стрункі форми після пологів і згадала про пережиту депресію.

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Катерина Кухар