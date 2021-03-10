Всегда восхитительна: Ким Кардашьян покорила красотой на фото 24-летней давности

Ким Кардашьян показала архивное фото из юности, на котором ей исполнилось 16. Фанаты не могут налюбоваться, какой красивой была знаменитость.

Ким на фото выглядит весьма узнаваемой: тот же нежный овал лица, выразительные глаза, пухлые губы, точеный нос… Юные годы выдают только брови-ниточки, а также коротко подстриженные волосы, которые Ким собрала в небрежный хвост на затылке. Будущая звезда мирового масштаба лежит на солнце, задумчиво глядя в камеру. И выглядит невероятно притягательно!

Ким Кардашьян на архивном фото (фото: instagram.com/kimkardashian)

"16-летняя КК", - написала Ким под снимком, который всего за несколько часов набрал более 3 миллионов лайков. "Ты была рождена быть красиво всю свою жизнь", "Восхитительна с 1 дня", "Черт, ты выглядишь так прекрасно", "Ты просто идеальна", "Ты всегда была прекрасной", "Красивая", "Красивая тогда, красивая сейчас", "Королева", "Восхитительна тогда и сейчас", - пишут ей в ответ фолловеры.