Завжди чудова: Кім Кардашьян підкорила красою на фото 24-річної давності

Кім Кардашян показала архівне фото з юності, на якому їй виповнилося 16. Фанати не можуть намилуватися, якою гарною була знаменитість.

Кадр викликав масу обговорень в мережі, фанати порівнюють Кім з тією, ким вона є зараз.

Кім на фото виглядає досить впізнваною: той же ніжний овал обличчя, виразні очі, пухкі губи, точений носик... Юні роки видають лишень брови-ниточки, а також коротко підстрижене волосся, яке Кім зібрала в недбалий хвіст на потилиці. Майбутня зірка світового масштабу лежить на сонці, задумливо дивлячись у камеру. І виглядає неймовірно привабливо!

Кім Кардашьян на архівному фото (фото: instagram.com/kimkardashian)

"16-річна КК", - написала Кім під знімком, який всього за кілька годин набрав більше 3 мільйонів лайків. "Ти була народжена бути красиво все своє життя", "Чудова з 1 дня", "Чорт, ти виглядаєш так прекрасно", "Ти просто ідеальна", "Ти завжди була прекрасною", "Красива", "Гарна тоді, красива зараз", "Королева", "Чудова тоді і зараз", - пишуть їй у відповідь фоловери.