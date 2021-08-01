"Возможность насладиться": Каменских заворожила сеть интимным фото с Потапом

Настя Каменских на днях заинтриговала поклонников новостями о том, что их с Потапом ждет грандиозное событие. Фолловеры пары предположили, что певица ждет малыша или даже готовит воссоединение легендарного дуэта с мужем – Потап и Настя. Но на деле оказалось, что звездная семья отправляется в долгожданный совместный отпуск, ведь побыть вдвоем для загруженных работой Потапа и Насти – большое счастье и удача.
На личной страничке в Instagram звезда поделилась полным любви и нежности кадром с поклонниками.
На фото крупным планом запечатлен весьма трогательный и даже интимный момент. Певица, прикрыв глаза, целует руку своего мужу.
"Отпуск для нас - это не просто про выспаться, накупаются, объесться и впечатляться новыми местами! Это возможность насладиться друг другом, когда ты никуда не спешишь, счастливый и максимально расслабленный. Всем шлю самые добрые вибрации", – обратилась она к поклонникам.
Потап и Настя очаровали нежностью (фото: instagram.com/kamenskux)
Фолловеры звезды посчитали фото нежным, романтичным и очень интимным. Они восхитились парой.
К слову, Настя полетела в Хорватию с мамой Лидией Петровной и лучшей подругой Анной Андрийчук.
Настя Каменских долго ждала отпуск с самыми любимыми (фото: instagram.com/kamenskux)
А вот Потап присоединился к компании позже, поэтому певица не смогла скрыть свое счастье и даже показала нежные постельные кадры с любимым.
Скриншот фото (instagram.com/kamenskux)
Напомним, что ранее Потап сделал признание о распределении финансов в семье с Настей Каменских и рассказал, кто из них платит за отпуск.