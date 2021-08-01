"Можливість насолодитися": Каменських заворожила мережу інтимним фото з Потапом

Настя Каменських днями заінтригувала шанувальників новинами про те, що їх з Потапом чекає грандіозна подія. Фолловери пари припустили, що співачка чекає малюка або навіть готує возз'єднання легендарного дуету з чоловіком – Потап і Настя. Але на ділі виявилося, що зіркова родина відправляється у довгоочікувану спільну відпустку, адже побути удвох для завантажених роботою Потапа і Насті – велике щастя і удача.
На особистій сторінці в Instagram зірка поділилася повним любові і ніжності кадром з шанувальниками.
На фото крупним планом відображений вельми зворушливий і навіть інтимний момент. Співачка, прикривши очі, цілує руку свого чоловіка.
"Відпустка для нас - це не просто про виспатися, накупаються, об'їстися і вражатися новими місцями! Це можливість насолодитися один одним, коли ти нікуди не поспішаєш, щасливий і максимально розслаблений. Всім шлю найдобріші вібрації", – звернулася вона до шанувальників.
Потап і Настя зачарували ніжністю (фото: instagram.com/kamenskux)
Фолловери зірки порахували фото ніжним, романтичним і дуже інтимним. Вони захопилися парою.
До слова, Настя полетіла до Хорватії з мамою Лідією Петрівною і кращою подругою Ганною Андрійчук.
Настя Каменських довго чекала відпустку з найулюбленішими (фото: instagram.com/kamenskux)
А ось Потап приєднався до компанії пізніше, тому співачка не змогла приховати своє щастя і навіть показала ніжні постільні кадри з коханим.
Скріншот фото (instagram.com/kamenskux)
Нагадаємо, що раніше Потап зробив зізнання про розподіл фінансів у родині з Настею Каменських і розповів, хто з них платить за відпустку.