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С годами только красивее: 54-летняя Сальма Хайек восхитила молодым внешним видом

Автор: Lite

Сальма Хайек в последнее время радует фолловеров стильными съемками в необычных образах.

Новая из них убедила фолловеров, что актриса все так же хороша, как и в молодости. А может, даже красивее.

Сальма примерила белоснежное свободное платье с широкими рукавами, украшенное окаемкой из перьев. Дополнили лук украшения в восточном стиле в несколько рядов, а также браслеты и кольца. Звезде сделали выразительный макияж с синими тенями и розовыми губами. А завершила все прическа с локонами, уложенными от лица легкими волнами.

Сальма Хайек восхитила сеть (фото: instagram.com/salmahayek)

Для роскошной фотосессии актрисе подобрали пару белых птиц, которые сделали картинку еще более эстетичной. Сальма не смогла скрыть восхищения ими, просто сияя от счастья.

Цветущий и вечно молодой вид актрисы невероятно восхитил поклонников. "Стареешь, как хорошее вино", "Как прекрасна Сальма, я люблю твой способ приветствия", "Восхитительная королева", "Так идеальна", "Малышка", "Слишком мило!", "Ты – причина, по которой я живу", "Ух ты, королева. Хотелось бы мне быть птицей… Был бы шанс увидеть тебя лично", - пишут фанаты звезде.

Ранее мы писали, что Сальма взорвала сеть своим голым телом.

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