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З роками тільки красивіше: 54-річна Сальма Хайек захопила молодим зовнішнім виглядом

Автор: Lite

Сальма Хайек останнім часом радує фоловерів стильними зйомками в незвичайних образах.

Нова з них переконала фоловерів, що актриса все так само гарна, як і в молодості. А може, навіть більш красива.

Сальма приміряла білосніжну вільну сукню з широкими рукавами, прикрашену пір'ям. Доповнили лук прикраси в східному стилі в кілька рядів, а також браслети і кільця. Зірці зробили виразний макіяж з синіми тінями і рожевими губами. А завершила все зачіска з локонами, укладеними від обличчя легкими хвилями.

Сальма Хайєк захопила мережу (фото: instagram.com/salmahayek)

Для розкішної фотосесії актрисі підібрали пару білих птахів, які зробили картинку ще більш естетичною. Сальма не змогла приховати захоплення ними, просто сяючи від щастя.

Квітучий і вічно молодий вигляд актриси неймовірно захопив шанувальників. "Старієш, як хороше вино", "Яка прекрасна Сальма, я люблю твій спосіб вітання", "Чудова королева", "Така ідеальна", "Малятко", "Занадто мило!", "Ти - причина, з якої я живу", " Ух ти, королева. Хотілося б мені бути птахом... Був би шанс побачити тебе особисто", - пишуть фанати зірці.

Раніше ми писали, що Сальма підірвала мережу своїм голим тілом.

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