Впереди - новая я: экс-солистка НеАнгелов заворожила идеальной фигурой в бикини

Артистка запечатлена на берегу Красного моря. На одном из фото она эффектно выгнулась, демонстрируя все достоинства своей стройной фигуры, которую поклонники часто называют идеальной.

На другом кадре Смеюха сидит на песке у воды и мило улыбается в объектив.

Виктория Смеюха похвасталась роскошной фигурой в купальнике (фото: instagram.com/vikanablack)

В подписи к фото 35-летняя певица намекнула на скорые перемены в своей жизни, вероятно, имея в виду дальнейшую карьеру после распада НеАнгелов. При этом она заверила фанатов, что она сможет их удивить и порадовать.

"Мои горизонты стали шире и дальше! Понимаете, для меня стабильность – не равно успех. Я всегда знала, что, останавливаясь и довольствуясь тем, что есть, я постепенно отстаю. Не от других, а от себя, которая могла быть на 3, 5, 10 шагов впереди. Сейчас я на этапе осознанной трансформации. Поразительно, но я каждую минуту нахожусь в предвкушении того, КАКОЙ стану! Наша жизнь – как пазл, состоит из разных кусочков, без каждого из которых картина не будет полноценна. Сейчас один из них,наконец, лег на свое место и освободил участок для нового, следующего. Решение принято верно, впереди – новые достижения и новая Я!!! Не буду пока раскрывать всех карт, но, поверьте, мне удастся вас одновременно и удивить, и обрадовать!" - заявила Виктория.

Отметим, что певица отправилась в Шарм-эль-Шейх с родными - мамой, сестрой и маленькой племянницей, чей день рождения они отпраздновали на курорте. Веселые поздравления малышки Лизы Смеюха сняла на видео.

"С первым лучом солнца, открыв глаза- эмоции! Сегодня долгожданный, самый волшебный праздник нашей семьи – День рождения Лизочки! Племяшка этот день ожидала задолго до его наступления и уж точно он запомнится, ещё и потому, что мы в Египте!!! Лизуша довольная, счастливая и это самое главное для нас. P.S: В такие моменты кроются самые искренние чувства и эмоции, которые человек когда-либо испытывал", - поделилась эмоциями исполнительница.

Пользователи сети восхищаются красотой Виктории и желают ей успехов в дальнейшей карьере, какой бы она ни была.