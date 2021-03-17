Попереду - нова я: екс-солістка НеАнгелів заворожила ідеальною фігурою в бікіні

Артистка відображена на березі Червоного моря. На одному з фото вона ефектно вигнулась, демонструючи всі достоїнства своєї стрункої фігури, яку шанувальники часто називають ідеальною.

На іншому кадрі Смеюха сидить на піску біля води і мило посміхається в об'єктив.

Вікторія Смеюха похвалилася розкішною фігурою в купальнику (фото: instagram.com/vikanablack)

У підписі до фото 35-річна співачка натякнула на швидкі зміни у своєму житті, ймовірно, маючи на увазі подальшу кар'єру після розпаду НеАнгелів. При цьому вона запевнила фанатів, що вона зможе їх здивувати і порадувати.

"Мої обрії стали ширше і далі! Розумієте, для мене стабільність – не рівно успіх. Я завжди знала, що, зупиняючись і задовольняючись тим, що є, я поступово відстаю. Не від інших, а від себе, яка могла бути на 3, 5, 10 кроків попереду. Зараз я на етапі усвідомленої трансформації. Вражаюче, але я кожну хвилину перебуваю в передчутті того, ЯКОЮ стану! Наше життя – як пазл, складається з різних шматочків, без кожної з яких картина не буде повноцінна. Зараз один з них,нарешті, ліг на своє місце і звільнив ділянку для нового, наступного. Рішення прийнято вірно, попереду – нові досягнення і нова Я!!! Не буду поки розкривати всіх карт, але, повірте, мені вдасться вас здивувати і порадувати!" - заявила Вікторія.

Зазначимо, що співачка вирушила в Шарм-ель-Шейх з рідними - мамою, сестрою і маленькою племінницею, чий день народження вони відсвяткували на курорті. Веселі привітання дівчинки Лізи Смеюха зняла на відео.

"З першим променем сонця, відкривши очі - емоції! Сьогодні довгоочікуване, найчарівніше свято нашої родини – День народження Лізочки! Племінниця цей день чекала задовго до його настання і вже точно він запам'ятається ще й тому, що ми в Єгипті!!! Лізуша задоволена, щаслива і це найголовніше для нас. P.S: У такі моменти криються щирі почуття і емоції, які людина коли-небудь відчувала", - поділилася емоціями виконавиця.

Користувачі мережі захоплюються красою Вікторії і бажають їй успіхів у подальшій кар'єрі, якою б вона не була.