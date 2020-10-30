Я впервые сделала кое-что: Ксения Мишина призналась, как прошло ее свидание

Ксения Мишина, которая стала главной героиней шоу "Холостячка", уже познакомилась с 16 претендентами на ее сердце. После церемонии роз участников осталось на одного меньше. С ними Мишиной пришлось сходить на свидание. Актриса уже поделилась деталями второго выпуска "Холостячки" и выбрала лучшее свидание.

Ксения решила рассказать своим фолловерам в Instagram, как волнительно ей не только ходить на свидания, но и пересматривать их потом в эфире. Актриса запостила снимок с соблазнительной улыбкой на лице, у Мишиной изысканный макияж в розово-нюдовых тонах и стильный начес волос, образ "холостячки" дополняют стильные крошечные сережки-бриллианты в ушах.

"Уже через несколько часов вы сможете увидеть мое самое первое свидание. Это очень волнительно, на самом деле волнительнее чем в обычной жизни, ведь ты под прицелом телекамер, но свидание настоящее.

Ни сценария, ни подсказок, ни второго дубля. Только я и тот, чье свидание я выбрала вслепую. Парни старались удивлять и я скажу сегодняшнему претенденту это удалось! Свидание было невероятным, восхитительные эмоции, ведь на нем я впервые сделала кое-что", - призналась актриса.⠀

Все бывает впервые: (фото: instagram.com/misha.k.ua/)

Поклонники назвали Ксению "красивой" и "просто невероятной", но больше всего, разумеется, их заинтриговало, что же такого сделала Мишина на первом свидании, неужели... поцеловалась с претендентом на ее сердце?

Напомним, фанаты назвали свою любимицу самой красивой холостячкой, Ксения Мишина показала стройные ножки в стильном костюме.