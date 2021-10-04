UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Вся в маму: Моника Беллуччи покорила редкой красотой старшей дочери

Автор: RBC.UA

Моника Беллуччи опубликовала в своем несколько фото: как личных, так и старшей дочери, которая уже снискала славу редкой красавицы.

Некоторые поклонники спутали снимки девушки с фото знаменитой мамы в юности.

Моника Беллуччи в браке с Венсаном Касселем родила двоих дочерей. Старшая из них - Дева - пошла в родителей. Она с юных лет любит быть в центре внимания и пробует себя в модельном бизнесе. В свои 17 обаятельна наследница известных на весь мир актеров уже сделала несколько громких рекламных кампаний. Ее приглашают к съемкам самые известные мировые бренды. А тот факт, что девушка невероятно похожа на Монику, делает ее еще более желанным объектом для фотографов и мастеров фешн-индустрии.

Моника Беллуччи показала фото дочери (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

На снимках, которые показала Беллуччи в сети, Дева была снята на ивенте

К слову, нынешняя жена Венсана Касселя - модель Тина Кунаки - в отличных отношениях с Девой и очень ее любит. Об этом она сообщила в своем блоге недавно.

Читайте LITE в Google News
Венсан КассельМоника БеллуччиШоу-бизнесМодные тренды