Вся в маму: Моніка Беллуччі підкорила рідкісною красою старшої дочки

Моніка Беллуччі опублікувала у своєму кілька фото: як особистих, так і старшої дочки, яка вже здобула славу рідкісної красуні.
Деякі шанувальники сплутали знімок дівчини з фото знаменитої мами в юності.
Моніка Беллуччі в шлюбі з Венсаном Касселем народила двох дочок. Старша з них - Дева - пішла в батьків. Вона з юних років любить бути в центрі уваги і пробує себе в модельному бізнесі. У свої 17 чарівна спадкоємиця відомих на весь світ акторів вже зробила кілька гучних рекламних кампаній. Її запрошують до зйомок найвідоміші світові бренди. А той факт, що дівчина неймовірно схожа на Моніку, робить її ще більш бажаним об'єктом для фотографів і майстрів фешн-індустрії.
На знімках, які показала Беллуччі в мережі, Дева була знята на івенті
До слова, нинішня дружина Венсана Касселя - модель Тіна Кунакі - у відмінних відносинах з Девою і дуже її любить. Про це вона повідомила у своєму блозі нещодавно.