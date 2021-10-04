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Вся в маму: Моніка Беллуччі підкорила рідкісною красою старшої дочки

Автор: RBC.UA

Моніка Беллуччі опублікувала у своєму кілька фото: як особистих, так і старшої дочки, яка вже здобула славу рідкісної красуні.

Деякі шанувальники сплутали знімок дівчини з фото знаменитої мами в юності.

Моніка Беллуччі в шлюбі з Венсаном Касселем народила двох дочок. Старша з них - Дева - пішла в батьків. Вона з юних років любить бути в центрі уваги і пробує себе в модельному бізнесі. У свої 17 чарівна спадкоємиця відомих на весь світ акторів вже зробила кілька гучних рекламних кампаній. Її запрошують до зйомок найвідоміші світові бренди. А той факт, що дівчина неймовірно схожа на Моніку, робить її ще більш бажаним об'єктом для фотографів і майстрів фешн-індустрії.

Моніка Беллуччі показала фото дочки (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

На знімках, які показала Беллуччі в мережі, Дева була знята на івенті

До слова, нинішня дружина Венсана Касселя - модель Тіна Кунакі - у відмінних відносинах з Девою і дуже її любить. Про це вона повідомила у своєму блозі нещодавно.

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