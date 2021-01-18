Вся правда о чувствах Мишиной и Эллерта, причины развода Кардашьян и другие скандалы недели

Новая неделя - новые подробности звездных скандалов. Какие интриги, разборки и провокации подготовили украинские и мировые знаменитости, читайте ниже.

Мишина и Эллерт: действительно ли у пары любовь?

Мишина и Эллерт по-прежнему волнуют фанатов, хотя все точки над и в отношениях пары расставлены. В этот раз о романе актрисы и ее избранника высказался бывший участник проекта "Холостячка" Андрей Рыбак. По словам парня, он наблюдал искренние и неподдельные чувства между ними. Не так давно он даже встретился с парой без какого-либо напряжения. Компания мило провела время за просмотром серии "Холостячки". При этом Ксения и Эллерт буквально "не отлипали друг от друга". Они все время обнимались, держались за ручку и целовались, делится радиоведущий. Похожее мнение выразил и другой участник шоу, Евгений Ковтуненко. "…Когда я узнал пацанов поближе, Ксению поближе, уходя, я понимал, что Эллерт, скорее всего, победит. Они находятся на одном уровне, на одном вайбе...", - рассказал он.

Мишина влюблена по-настоящему (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Дом Оли Поляковой обсуждают в сети

Оля Полякова вновь стала главной героиней светских сплетен. В этот раз - из-за своего роскошного дома под Киевом. Ранее она сама продемонстрировала, как "расширила свои имения". А теперь в сеть попал вид дома с высоты птичьего полета. Особняк находится под Киевом, в элитном поселке. Журналисты выяснили, что дом Поляковой находится в очень живописном месте: с одной стороны густой лес, с другой - Днепр. Сам дом-сруб находится на полуострове и имеет собственный выход к воде с причалом для яхт и катеров. Также на территории есть открытый бассейн. К слову, дом был построен уже давно, но только в 2020-м у артистки наконец появилось время довести его ума.

Оля Полякова посвятила 2020-й обустройству гнездышка (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Стали известны причины развода Ким Кардашьян и Канье Уэста

Развод Ким Кардашьян и Канье Уэста стал громом среди ясного неба – уж больно идеальной была жизнь пары, которую они широко транслировали в сети. Теперь же постепенно вырисовывается другая реальность. Как оказалось, пара уже долгое время не могла мирно существовать, все время срываясь на ссоры и скандалы. В результате звезды даже приняли решение жить отдельно, чтобы не травмировать психику детей. Которые, к слову, не в курсе, что мама и папа расстаются. Один из источников утверждает, что Ким долгое время пыталась скрыть от общественности серьезность их проблем. А сама параллельно работала с адвокатами над составлением мирного соглашения. Также в сети обсуждается версия неверности Канье. Якобы он имел связь с блогером и открытым геем Джеффри Старом. Правда, позже эти слухи назвали выдумками и спекуляцией.

Ким в центре внимания вновь (фото: instagram.com/kimkardashian)

Ранее мы писали, что Ким Кардашьян скопировала чужой стиль.