Вторая после президента: Леся Никитюк в бикини похвасталась впечатляющим достижением

Никитюк запечатлена в мини бикини с анималистичным принтом и белой шляпке на фоне цветущих кустов. Она загорает на лежаке, томно глядя на камеру.

Также ведущая показала скрин, подтверждающий ее популярность в известной социальной сети.

Леся Никитюк похвасталась соблазнительной фигурой и популярностью в соцсети (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Я вторая в рейтинге Top Instagram Influencers in Ukraine. Я - второй человек после президента", - гордо сообщила Леся.

Отметим, что у Никитюк 3,7 миллиона подписчиков в Instagram, а у Владимира Зеленского - 9.2 миллиона.

Позже знаменитость в комментарии поблагодарила своих фолловеров.

"Чорт забирай… мені дуже приємно! Дякую вам мої #Лепідписники, ви в мене найдобріші і найфортовіші в світі! А ше у вас ніколи не буде проблем, бо моя сторінка фортова і приносить удачу! Обнімон", - написала Леся.

Те в ответ засыпали ее поздравлениями и заверили, что для них она все равно первая и лучшая.