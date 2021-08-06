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Друга після президента: Леся Нікітюк у бікіні похвалилася вражаючим досягненням

Автор: Марина Настевич

Українська телеведуча Леся Нікітюк похвалилася вражаючим досягненням в мережі - вона стала другою в рейтингу Top Instagram Influencers in Ukraine, відразу після президента країни Володимира Зеленського. Про це зірка повідомила за допомогою спекотного знімка в бікіні.

Радісною новиною і відвертим фото леді Ле поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Нікітюк відображена в міні бікіні з анімалістичним принтом і білому капелюшку на тлі квітучих кущів. Вона загоряє на лежаку, млосно дивлячись на камеру.

Також ведуча показала скрін, що підтверджує її популярність у відомій соціальній мережі.

Леся Нікітюк похвалилася спокусливою фігурою і популярністю в соцмережі (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Я друга в рейтингу Top Instagram Influencers in Ukraine. Я - друга людина після президента", - гордо повідомила Леся.

Відзначимо, що у Нікітюк 3,7 мільйона підписників в Instagram, а у Володимира Зеленського - 9.2 мільйона.

Пізніше знаменитість в коментарі подякувала своїм фоловерам.

"Чорт забирай ... мені дуже приємно! Дякую вам мої #Лепідписники, ви в мене найдобріші і найфортовіші в світі! А ше у вас ніколи не буде проблем, бо моя сторінка фортова і приносить удачу! Обнімон", - написала Леся.

Ті у відповідь засипали її привітаннями і запевнили, що для них вона все одно перша і найкраща.

  • Лесю, і що тепер, в президенти?
  • Для нас Ви перша. Тільки в президенти не йдіть
  • Кім Кардашьян в шоці
  • Вау!!! Леся, вітаю!!! Ти заслуговуєш на це!
  • Шо значити друга? Президент не така вже й гарнюня в нас! то випадково..
  • Леся Іванівна, ти в курсі, шо ти найкраща?
  • Заслужено
  • Леся, ви для нас перша, завжди перша
  • Леся, ви найкраща!!!
  • Перша Леді
  • Красуня і розумниця!!! Це справедливий рейтинг!!!!
  • Дуже красива
  • Молодець, Лесюнь

Нагадаємо, раніше Леся Нікітюк у прозорій блузці "спровокувала" різке зростання цін на курорті.

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Леся Нікітюктелеведущая