Выбросила кроссовки в окно: муж Кухар честно рассказал о громких скандалах в семье

По словам артиста балета, его жена – человек педантичный и очень любящий порядок во всем, поэтому просчетов в быту она не прощает. Как-то поводом для скандала стало … недоеденное яблоко.

"Я смотрел фильм, и мне было лень вставать и выбрасывать его. Аккуратно положил на стол. Тут заходит Катя, останавливается, видит яблоко и обращается ко мне: "Что это? Выбрось". Ее это раздражает. Она чистюля. А я взял и размял то яблоко по столу", - поделился деталями конфликта Стоянов.

Екатерина Кухар и Александр Стоянов - темпераментные люди (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Поддавшись порыву эмоций, Екатерина схватило огрызок и протерла им новые кроссовки мужа, а он, в отместку, сломал букет, подаренные приме-балерине после выступления ярым почитателем творчества.

"Она не выдерживает, берет кроссовок и выбрасывает в окно. А я тоже беру один из ее новых пар кроссовок и говорю: "Беги". И тоже выбросил в окно", - рассказал о нешуточных страстях в семье Александр.

После громкого скандала Стоянов забрал документы и ноутбук, решив заночевать в отеле. Выйдя из дома, он заметил, что кроссовок жены застрял на крыше. Невзирая на сумерки, Александр раздобыл лестницу, достал обувь и забрал с собой.

Александр и Екатерина бурно ссорятся и эмоционально мирятся

По приезду в отель, раздался звонок от Екатерины.

"Она не может спать без меня. Спросила, не хочу ли я приехать. "Еду", - сказал я, и сразу же отправился домой. У нас есть правило, мы никогда не ложимся спать в ссоре", - отметил Стоянов.

По словам Александра, его жена хоть и вспыльчивая, но отходчивая и первая охотно идет на примирение. Он добавил, что громкие эмоциональные разрядки у пары бывают раз в полгода, и когда миришься, то "эйфория зашкаливает".