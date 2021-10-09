Мы выдыхаем: жена Павлика умилила семейным фото и рассказала об отдыхе с малышом

На снимке семья запечатлена на территории отеля, Виктор держит сына на руках, а Екатерина нежно прижимается к нему. На молодой маме - длинный зеленый сарафан в цветочный принт, а ее супруг отдал предпочтение шортам и футболке.

Репяхова рассказала, что сыночек наконец немного адаптировался к новым условиям и им всем стало легче.

"Сегодня третий день нашего отдыха и только сейчас мы выдыхаем. Адаптация была нелёгкой, говорю честно. Наш режим сбился, Мишенька сложно здесь засыпает. Все время хочет на руки. Но мы сегодня, на третий день, сами морально привыкли к другому темпу жизни и от этого легче стало всем", - поделилась девушка.

Кроме того, она считает, что море и путешествия пойдут малышу на пользу.



"Забываются все сложности, когда понимаешь, что Мишутка дышит морским воздухом, получает удовольствие от тепла. А ещё говорят, что по наблюдениям психологов, у деток, которые часто путешествуют, лучше развиты речь, память, мышление и творческая фантазия. Они более общительны и нередко становятся лидерами среди сверстников. Мишутку ещё ждёт много интересного. Родители его оооочень любят", - написала Екатерина.

Она выложила еще несколько милых кадров в сторис.

Екатерина Репяхова рассказала об отдыхе в Турции с мужем и маленьким сыном (instagram.com/repyahovakate)

Павлик также поделился трогательными кадрами с Мишуткой.

Виктор Павлик умилил нежными кадрами с сыном Мишей (фото: instagram.com/viktorpavlik)