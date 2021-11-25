Так выглядит счастье: на фоне скандала с экс-коллегой Слава Каминская улетела на отдых с детьми

Пока в сети активно обсуждается разгоревшийся между бывшими участницами группы "НеАнгелы" скандал , одна из участниц конфликта Слава Каминская решила сменить обстановку и улетела с детьми на отдых в ОАЭ.

На своей странице в Instagram певица поделилась милыми фото с сыном и дочкой и похвасталась фигурой в купальнике.

Слава с Леоном и Лаурой позировали на лужайке в купальных костюмах и панамках. На одном из кадров дети трогательно целуют свою знаменитую маму.

Также артистка показала стройную фигуру в цельном черном купальнике. Свой пляжный лук она дополнила солнцезащитными очками с массивной оправой и гордо отметила, что фотографии сделал ее сын.

Слава Каминская поделилась красочными кадрами с отдыха с детьми в ОАЭ (фото: instagram.com/babaslavka)

"Вот так выглядит счастье и справедливость. Кстати , 3/4/5 фото сделал Лео и это ещё не все. О том, как детям пришлось научиться хорошо фотографировать меньше, чем за 15 лет, вы услышите в моей новой песне - исповеди. Скоро на всех цифровых площадках", - заинтриговала Каминская.

Фолловеры засыпали Славу словами восхищения и поддержки в комментариях и похвалили навыки фотографа Леона.