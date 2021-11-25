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Так выглядит счастье: на фоне скандала с экс-коллегой Слава Каминская улетела на отдых с детьми

Новина українською →
ОАЭ, Четверг 25 ноября 2021 09:34
Так выглядит счастье: на фоне скандала с экс-коллегой Слава Каминская улетела на отдых с детьми Слава Каминская (фото: instagram.com/babaslavka)
Автор: Марина Настевич

Пока в сети активно обсуждается разгоревшийся между бывшими участницами группы "НеАнгелы" скандал, одна из участниц конфликта Слава Каминская решила сменить обстановку и улетела с детьми на отдых в ОАЭ.

На своей странице в Instagram певица поделилась милыми фото с сыном и дочкой и похвасталась фигурой в купальнике.

Слава с Леоном и Лаурой позировали на лужайке в купальных костюмах и панамках. На одном из кадров дети трогательно целуют свою знаменитую маму.

Так выглядит счастье: на фоне скандала с экс-коллегой Слава Каминская улетела на отдых с детьмиТак выглядит счастье: на фоне скандала с экс-коллегой Слава Каминская улетела на отдых с детьми

Также артистка показала стройную фигуру в цельном черном купальнике. Свой пляжный лук она дополнила солнцезащитными очками с массивной оправой и гордо отметила, что фотографии сделал ее сын.

Так выглядит счастье: на фоне скандала с экс-коллегой Слава Каминская улетела на отдых с детьмиТак выглядит счастье: на фоне скандала с экс-коллегой Слава Каминская улетела на отдых с детьмиТак выглядит счастье: на фоне скандала с экс-коллегой Слава Каминская улетела на отдых с детьми

Слава Каминская поделилась красочными кадрами с отдыха с детьми в ОАЭ (фото: instagram.com/babaslavka)

"Вот так выглядит счастье и справедливость. Кстати , 3/4/5 фото сделал Лео и это ещё не все. О том, как детям пришлось научиться хорошо фотографировать меньше, чем за 15 лет, вы услышите в моей новой песне - исповеди. Скоро на всех цифровых площадках", - заинтриговала Каминская.

Фолловеры засыпали Славу словами восхищения и поддержки в комментариях и похвалили навыки фотографа Леона.

  • Шикарная!
  • Красивые и счастливые
  • Счастливая мамка - это так мило глазу
  • Очень красиво, умница Лео
  • Ну конечно Слава абъюзер, за ней же вся команда ушла... А люди её музыку слушают так как боятся, что каждого лично абъюзить будет
  • Очечи зачётные! Фотки зачётные!
  • Мама красуня! Чудові діти!
  • Лео будущий фотограф
  • Мальчики любят фотографировать любимых мам
  • Слава, ты состоявшаяся женщина! Дети, карьера, счастье! Вике умыться до тебя!
  • Абьюзер-Слава... со слов бывшей коллеги...не верюююю
  • Ты божественна

Напомним, экс-участница дуэта "НеАнгелы" Виктория Смеюха, которая взяла творческий псевдоним Viktoriа, несколько дней назад взбудоражила сеть дерзким поступком. Она разрезала большой торт с портретом бывшей коллеги по группе Славы Каминской, что спровоцировало скандал и разборки в сети и за ее пределами. После этого Вика заявила, что больше молчать не будет и решила рассказать о том, как 15 лет терпела буллинг и даже рукоприкладство в группе.

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