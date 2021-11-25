Так выглядит счастье: на фоне скандала с экс-коллегой Слава Каминская улетела на отдых с детьми
Пока в сети активно обсуждается разгоревшийся между бывшими участницами группы "НеАнгелы" скандал, одна из участниц конфликта Слава Каминская решила сменить обстановку и улетела с детьми на отдых в ОАЭ.
На своей странице в Instagram певица поделилась милыми фото с сыном и дочкой и похвасталась фигурой в купальнике.
Слава с Леоном и Лаурой позировали на лужайке в купальных костюмах и панамках. На одном из кадров дети трогательно целуют свою знаменитую маму.
Также артистка показала стройную фигуру в цельном черном купальнике. Свой пляжный лук она дополнила солнцезащитными очками с массивной оправой и гордо отметила, что фотографии сделал ее сын.
Слава Каминская поделилась красочными кадрами с отдыха с детьми в ОАЭ (фото: instagram.com/babaslavka)
"Вот так выглядит счастье и справедливость. Кстати , 3/4/5 фото сделал Лео и это ещё не все. О том, как детям пришлось научиться хорошо фотографировать меньше, чем за 15 лет, вы услышите в моей новой песне - исповеди. Скоро на всех цифровых площадках", - заинтриговала Каминская.
Фолловеры засыпали Славу словами восхищения и поддержки в комментариях и похвалили навыки фотографа Леона.
- Шикарная!
- Красивые и счастливые
- Счастливая мамка - это так мило глазу
- Очень красиво, умница Лео
- Ну конечно Слава абъюзер, за ней же вся команда ушла... А люди её музыку слушают так как боятся, что каждого лично абъюзить будет
- Очечи зачётные! Фотки зачётные!
- Мама красуня! Чудові діти!
- Лео будущий фотограф
- Мальчики любят фотографировать любимых мам
- Слава, ты состоявшаяся женщина! Дети, карьера, счастье! Вике умыться до тебя!
- Абьюзер-Слава... со слов бывшей коллеги...не верюююю
- Ты божественна
Напомним, экс-участница дуэта "НеАнгелы" Виктория Смеюха, которая взяла творческий псевдоним Viktoriа, несколько дней назад взбудоражила сеть дерзким поступком. Она разрезала большой торт с портретом бывшей коллеги по группе Славы Каминской, что спровоцировало скандал и разборки в сети и за ее пределами. После этого Вика заявила, что больше молчать не будет и решила рассказать о том, как 15 лет терпела буллинг и даже рукоприкладство в группе.