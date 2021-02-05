Выглядит так же: Ева Лонгория удивила сеть неувядающей красотой, показав фото 20-летней давности

Ева Лонгория показала архивное фото, что редкость на ее странице. Звезда опубликовала его, чтобы поздравить с днем рождения своего давнего друга - американского боксера Оскара Де Ла Хойя.
"С днем рождения одного из моих самых старых друзей!! Это было более 20 лет назад, когда Оскар посмел сделать мне татуировку. (Она была удалена!) Ты такая добрая душа, и я благодарна за твою дружбу, hermano! С Днем рожденья", - написала 45-летняя звезда.
На фото она предстала в спортивных штанах и кроссовках, а также укороченном джемпере с цветочным принтом. Актриса, которая не сделала макияжа, выглядела практически такой же, как и сегодня: улыбчивой и сияющей. Разве что брови-ниточки могут выдавать ее юный возраст.
Фанаты принялись писать, что за это время Ева практически не поменялась: "Ты выглядишь так же!", "О боже, это так прекрасно", "Это фото - просто любовь", "Это так мило", "Это доказательство того, что латиноамериканцы не стареют! Прекрасная улыбка", "Ева, какая ты хорошенькая", - пишут фанаты.
Ранее Ева показала соблазнительный образ total black.