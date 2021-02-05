RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Виглядає так само: Єва Лонгорія здивувала мережу нев'янучою красою, показавши фото 20-річної давності

Автор: Lite

Єва Лонгорія показала архівне фото, що рідкість на її сторінці. Зірка опублікувала його, щоб привітати з днем народження свого давнього друга - американського боксера Оскара Де Ла Хойя.

Єва Лонгорія на давньому фото (фото: instagram.com/evalongoria)

"З днем народження одного з моїх старих друзів!! Це було більше 20 років тому, коли Оскар посмів зробити мені татуювання. (Воно було видалене!) Ти така добра душа, і я вдячна за твою дружбу, hermano! З Днем народження", - написала 45-річна зірка.

На фото вона постала в спортивних штанях і кросівках, а також вкороченому джемпері з квітковим принтом. Актриса, яка не зробила макіяжу, виглядала практично такою ж, як і сьогодні: усміхненою і сяючою. Хіба що брови-ниточки можуть видавати її юний вік.

Фанати почали писати, що за цей час Єва практично не змінилася: "Ти виглядаєш так само!", "О боже, це так прекрасно", "Це фото - просто любов", "Це так мило", "Це доказ того, що латиноамериканці не старіють! Прекрасна усмішка", "Єва, яка ти гарненька", - пишуть фанати.

Раніше Єва показала спокусливий образ total black.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Єва Лонгоріяактрисамода