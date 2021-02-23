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Выгулял хозяйку: Леся Никитюк шокировала фолловеров необычным снимком с любимцем

Автор: Lite

Ведущая Леся Никитюк не устает создавать шок-контент для своих фолловеров. На этот раз знаменитость предстала перед поклонниками с... головой собаки.

Смешное и немного шокирующее фото Никитюк запостила в Instagram.

Для свежего снимка Леся при помощи фтошопа "поменялась" головами со своим домашним любимцем - псом Рафиком. В таком виде парочка пошла "гулять".

"Вот... решил выгулять хозяйку", - написала Никитюк под своим творением.

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk/)

Нужно отметить, поклонникам Лесиного таланта такой контент очень даже "зашел":

  • Леся, у вас, как всегда, оригинальные идеи
  • Ну можешь же, когда захочешь. Наконец-то, хоть одно нормальное фото
  • Рафик, лицо попроще
  • Це шо виходить? Він тепер ведучий "Хто Зверху"?

Напомним, недавно Леся Никитюк взорвала сеть своим снимком на полу: ведущая позирует в короткой юбке в лучах заходящего солнца с собачкой на руках.

Также недавно Леся взволновала поклонников, которые мечтают поскорее выдать ее замуж, снимками с эффектным мужчиной. Шоу "Холостячка" - ни к чему!

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Новости Украины Леся НикитюкведущаяХолостячка
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