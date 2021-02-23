Вигуляв господиню: Леся Нікітюк шокувала фоловерів незвичайним знімком з улюбленцем

Ведуча Леся Нікітюк не втомлюється створювати шок-контент для своїх фоловерів. На цей раз знаменитість постала перед шанувальниками з... головою собаки.
Смішне і трохи шокуюче фото Никитюк запостила в Instagram.
Для свіжого знімка Леся за допомогою фтошопа "помінялася" головами зі своїм домашнім улюбленцем - псом Рафіком. У такому вигляді парочка пішла "гуляти".
"Ось... вирішив вигуляти хозяйку", - написала Нікитюк під своїм творінням.
Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk/)
Треба зазначити, шанувальникам Лесиного таланту такий контент дуже навіть "зайшов":
Нагадаємо, нещодавно Леся Нікітюк підірвала мережу своїм знімком на підлозі: ведуча позує в короткій спідниці в променях призахідного сонця з собачкою на руках.
Також нещодавно Леся схвилювала шанувальників, які мріють скоріше видати її заміж, знімками з ефектним чоловіком. Шоу "Холостячка" - ні до чого!