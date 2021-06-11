После взлома страницы Никитюк показала упругие ягодицы в прозрачном наряде: "просто огонь"

Леся запечатлена у бассейна, стоя спиной к фотографу. На ней – прозрачный комбинезон с люрексом, под которым отлично видны очертания бикини и упругие ягодицы Леди Ле.

"Мама в Здании. Я свою Ж можу і так виставляти, коли захочу... бачу есть спрос. Погуляли і хватить... Всім дякую.... я й не знала що ви в мене такі людяні" – обратилась она к подписчикам.

Леся покорили стройными формами на смелом фото (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Поклонники Леси сообщили, что им изрядно пришлось поволноваться за свою любимицу, но теперь они спокойны, ведь страницу вернули хозяйке. Также они решилиподдержать Леди Ле вполне справедливыми комплиментами.