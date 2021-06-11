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После взлома страницы Никитюк показала упругие ягодицы в прозрачном наряде: "просто огонь"

Автор: Lite

Леся Никитюк привыкла быть с поклонниками открытой и юморной. Контент на ее страничке в соцсети всегда несет позитивный настрой и даже пикантные фото, которые в последнее время все чаще постит ведущая, она сопровождает веселыми комментариями с фирменный юмором. Но атмосферу на странице Леди Ле омрачили злоумышленники, взломавшие ее Instagram-аккаунт. Позже зтелезвезда сообщила, что таким образом один человек хотел привлечь ее внимание, но даже хакеру не удалось найти в содержимом ее перепиок ничего провокационного, кроме фото обнаженных ягодиц. Так, Леся сама решила показать свои аппетитные прелести.

Она запостила соблазнительный кадр в Instagram.

Леся запечатлена у бассейна, стоя спиной к фотографу. На ней – прозрачный комбинезон с люрексом, под которым отлично видны очертания бикини и упругие ягодицы Леди Ле.

"Мама в Здании. Я свою Ж можу і так виставляти, коли захочу... бачу есть спрос. Погуляли і хватить... Всім дякую.... я й не знала що ви в мене такі людяні" – обратилась она к подписчикам.

Леся покорили стройными формами на смелом фото (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Поклонники Леси сообщили, что им изрядно пришлось поволноваться за свою любимицу, но теперь они спокойны, ведь страницу вернули хозяйке. Также они решилиподдержать Леди Ле вполне справедливыми комплиментами.

  • Ну какова красота же! Богиня!
  • Красотка
  • Какая классная
  • Леся, ты крутая
  • Секси леди
  • Леся, ты просто бомба- ракета
  • Леся, ты огонь
  • Идеальная фигура! Девушка мечта

Напомним, что ранее Леся Никитюк уже публиковала кадры в прозрачном комбинезоне, вызвав ажиотаж в сети.

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Новости Украины Леся Никитюк