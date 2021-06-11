После взлома страницы Никитюк показала упругие ягодицы в прозрачном наряде: "просто огонь"

Леся Никитюк привыкла быть с поклонниками открытой и юморной. Контент на ее страничке в соцсети всегда несет позитивный настрой и даже пикантные фото, которые в последнее время все чаще постит ведущая, она сопровождает веселыми комментариями с фирменный юмором. Но атмосферу на странице Леди Ле омрачили злоумышленники, взломавшие ее Instagram-аккаунт. Позже зтелезвезда сообщила, что таким образом один человек хотел привлечь ее внимание, но даже хакеру не удалось найти в содержимом ее перепиок ничего провокационного, кроме фото обнаженных ягодиц. Так, Леся сама решила показать свои аппетитные прелести.
Она запостила соблазнительный кадр в Instagram.
Леся запечатлена у бассейна, стоя спиной к фотографу. На ней – прозрачный комбинезон с люрексом, под которым отлично видны очертания бикини и упругие ягодицы Леди Ле.
"Мама в Здании. Я свою Ж можу і так виставляти, коли захочу... бачу есть спрос. Погуляли і хватить... Всім дякую.... я й не знала що ви в мене такі людяні" – обратилась она к подписчикам.
Леся покорили стройными формами на смелом фото (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Поклонники Леси сообщили, что им изрядно пришлось поволноваться за свою любимицу, но теперь они спокойны, ведь страницу вернули хозяйке. Также они решилиподдержать Леди Ле вполне справедливыми комплиментами.
Напомним, что ранее Леся Никитюк уже публиковала кадры в прозрачном комбинезоне, вызвав ажиотаж в сети.