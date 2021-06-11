Після злому сторінки Нікітюк показала пружні сідниці в прозорому вбранні: "просто вогонь"

Леся Нікітюк звикла бути з шанувальниками відкритою і гуморною. Контент на її сторінці в соцмережі завжди несе позитивний настрій і навіть пікантні фото, які останнім часом все частіше постить ведуча, вона супроводжує веселими коментарями з фірмовим гумором. Але атмосферу на сторінці Леді Ле затьмарили зловмисники, які зламали її Instagram-аккаунт. Пізніше зтелезірка повідомила, що таким чином одна людина хотіла привернути її увагу, але навіть хакеру не вдалося знайти у вмісті її листувань нічого провокаційного, крім фото оголених сідниць. Так, Леся сама вирішила показати свої апетитні принади.
Вона запостила спокусливий кадр в Instagram.
Леся зображена біля басейну, стоячи спиною до фотографа. На ній - прозорий комбінезон з люрексом, під яким відмінно видно обриси бікіні і пружні сідниці Леді Ле.
"Мама в Здании. Я свою Ж можу і так виставляти, коли захочу... бачу есть спрос. Погуляли і хватить... Всім дякую.... я й не знала що ви в мене такі людяні" - звернулася вона до підписників.
Леся підкорили стрункими формами на сміливому фото (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Шанувальники Лесі повідомили, що їм неабияк довелося похвилюватися за свою улюбленицю, але тепер вони спокійні, адже сторінку повернули господині. Також вони вирішили підтримати Леді Ле цілком справедливими компліментами.
Нагадаємо, що раніше Леся Нікітюк вже публікувала кадри в прозорому комбінезоні, викликавши ажіотаж в мережі.