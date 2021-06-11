Після злому сторінки Нікітюк показала пружні сідниці в прозорому вбранні: "просто вогонь"

Леся зображена біля басейну, стоячи спиною до фотографа. На ній - прозорий комбінезон з люрексом, під яким відмінно видно обриси бікіні і пружні сідниці Леді Ле.

"Мама в Здании. Я свою Ж можу і так виставляти, коли захочу... бачу есть спрос. Погуляли і хватить... Всім дякую.... я й не знала що ви в мене такі людяні" - звернулася вона до підписників.

Леся підкорили стрункими формами на сміливому фото (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Шанувальники Лесі повідомили, що їм неабияк довелося похвилюватися за свою улюбленицю, але тепер вони спокійні, адже сторінку повернули господині. Також вони вирішили підтримати Леді Ле цілком справедливими компліментами.