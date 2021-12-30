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Взялась за старое: старшая дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта вышла в свет в образе унисекс

Автор: RBC.UA

15-летняя дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло не так давно развеяла слухи о том, что хочет сменить пол. Девушка сопровождала маму на премьерах, одетая в женственные платья. На прогулках наследница голливудских секс-символов также была запечатлена в юбках.

Но на днях Шайло застали на улице в Лос-Анджелесе, она посещала занятия танцами и направлялась с тренировки. В этот раз Шайло Нувель вновь предстала в привычном унисекс-образе. Так что в повседневной жизни она явно предпочитает удобство.

Шайло надела спортивные брюки и худи с капюшоном. На ногах у нее были черные кеды, а на плече рюкзак. Волосы она собрала в небрежный пучок, а из аксессуаров подобрала только серьги, часы и защитную маску. На лице ее не было и капли макияжа.

По слухам, Шайло – любимица Брэда, и очень тяжело переживает разлуку с ним. Судебные разборки родителей для нее – настоящее испытание. Как и для Брэда, который, по словам инсайдеров, буквально отчаялся и потерял интерес к жизни. Сам Питт в недавнем интервью успокоил поклонников, что до депрессии и суицидальных мыслей дело не дойдет.

Также смотрите подборку вечерних образов от Versace, которые показали Анджелина Джоли, Дуа Липа, Зендая и другие.

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