Взялася за старе: старша дочка Анджеліни Джолі і Бреда Пітта вийшла в світ в образі унісекс

15-річна дочка Анджеліни Джолі і Бреда Пітта Шайло не так давно розвіяла чутки про те, що хоче змінити стать. Дівчина супроводжувала маму на прем'єрах, одягнута в жіночні сукні . На прогулянках спадкоємиця голлівудських секс-символів також була відображена в спідницях.

Але днями Шайло застали на вулиці в Лос-Анджелесі, вона відвідувала заняття танцями і прямувала з тренування. Цього разу Шайло Нувель знову постала в звичному унісекс-образі. Так що в повсякденному житті вона явно віддає перевагу зручності.

Шайло одягла спортивні штани і худі з капюшоном. На ногах у неї були чорні кеди, а на плечі рюкзак. Волосся дівчина зібрала в недбалий пучок, а з аксесуарів підібрала тільки сережки, годинник і захисну маску. На обличчі її не було і краплі макіяжу.

З чуток, Шайло – улюблениця Бреда, і дуже важко переживає розлуку з ним. Судові розбірки батьків для неї – справжнє випробування. Як і для Бреда, який, за словами інсайдерів, буквально зневірився і втратив інтерес до життя. Сам Пітт в недавньому інтерв'ю заспокоїв шанувальників, що до депресії і суїцидальних думок справа не дійде.