Юлия Санина разоткровенничалась о конфликтах с мужем и его ревности

Юлия отметила, что в последнее время она очень изменилась, стала увереннее в себе. Это сказалось и на внимании со стороны противоположного пола, которого стало гораздо больше. Однако это не по вкусу ее мужу - Санина призналась, что иногда внимание других мужчин вызывает у Вала ревность.

"Он обращает внимание, когда я кому-то улыбаюсь или обнимаю. Нельзя", - поделилась артистка.

Певица призналась, что в повседневной жизни она абсолютно не такая, какой ее видят на сцене. По словам звезды, она вовсе не женщина-праздник и находиться дома ей лучше всего, заботясь о муже и сыне.

"Дома я отдыхаю и накапливаю энергию. Я не женщина-праздник для своего мужа. Есть такие артистки, которые остаются в образе постоянно. Я не такая. Мне нравится, когда дома чисто, я люблю готовить. Раз в неделю у нас всегда есть борщ", - поведала Санина.

Юлия Санина рассказала о семейной жизни и конфликтах с мужем (видео: youtube.com/Зірковийшлях)

Исполнительница вспомнила также один из самых сложных моментов в отношениях с любимым. Много лет она жила с родителями Вала и нередко тогда между супругами возникали конфликты и недоразумения. Некоторые моменты угнетали Юлию, так как она стремилась быть хозяйкой в собственном доме.

"С родителями Вала у меня прекрасные отношения. Кажется, что они больше любят меня, чем его. Конфликты были с Валом. Было желание быть хозяйкой у себя дома, на своей кухне, ходить голой по дому. Это банальные вещи, которые нельзя позволить себе, когда живешь с родителями", – поделилась артистка.

Юлия Санина с мужем и сыном (фото: instagram.com/the_hardkiss)

Сейчас пара живет в собственном загородном доме. Там даже есть студия звукозаписи. Несмотря на это, Санина призналась, что и сейчас в их семье порой возникают конфликты.

"Иногда я могу накричать на своего ребенка. Все потому, что не получается оставлять все рабочие процессы за пределами дома. Мне сложно переключаться, но я над этим работаю", - отметила Юлия.