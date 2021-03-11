Юлия Санина разоткровенничалась о конфликтах с мужем и его ревности

Украинская певица и фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина откровенно рассказала о том, из-за чего у нее возникают конфликты с мужем, а также призналась, насколько он ревнивый.
В интервью программе "Зірковий шлях" исполнительница поделилась, что может вызвать ревность у ее супруга Вала Бебко, который является креативным руководителем группы The Hardkiss.
Юлия отметила, что в последнее время она очень изменилась, стала увереннее в себе. Это сказалось и на внимании со стороны противоположного пола, которого стало гораздо больше. Однако это не по вкусу ее мужу - Санина призналась, что иногда внимание других мужчин вызывает у Вала ревность.
"Он обращает внимание, когда я кому-то улыбаюсь или обнимаю. Нельзя", - поделилась артистка.
Певица призналась, что в повседневной жизни она абсолютно не такая, какой ее видят на сцене. По словам звезды, она вовсе не женщина-праздник и находиться дома ей лучше всего, заботясь о муже и сыне.
"Дома я отдыхаю и накапливаю энергию. Я не женщина-праздник для своего мужа. Есть такие артистки, которые остаются в образе постоянно. Я не такая. Мне нравится, когда дома чисто, я люблю готовить. Раз в неделю у нас всегда есть борщ", - поведала Санина.
Юлия Санина рассказала о семейной жизни и конфликтах с мужем (видео: youtube.com/Зірковийшлях)
Исполнительница вспомнила также один из самых сложных моментов в отношениях с любимым. Много лет она жила с родителями Вала и нередко тогда между супругами возникали конфликты и недоразумения. Некоторые моменты угнетали Юлию, так как она стремилась быть хозяйкой в собственном доме.
"С родителями Вала у меня прекрасные отношения. Кажется, что они больше любят меня, чем его. Конфликты были с Валом. Было желание быть хозяйкой у себя дома, на своей кухне, ходить голой по дому. Это банальные вещи, которые нельзя позволить себе, когда живешь с родителями", – поделилась артистка.
Юлия Санина с мужем и сыном (фото: instagram.com/the_hardkiss)
Сейчас пара живет в собственном загородном доме. Там даже есть студия звукозаписи. Несмотря на это, Санина призналась, что и сейчас в их семье порой возникают конфликты.
"Иногда я могу накричать на своего ребенка. Все потому, что не получается оставлять все рабочие процессы за пределами дома. Мне сложно переключаться, но я над этим работаю", - отметила Юлия.
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