От юной Бритни Спирс до Джоли в начале карьеры: где посмотреть редкие архивные фото звезд в Instagram

@velvetcoke

Этот аккаунт уже оценили модные издания и сами знаменитости, которые любят встретить здесь свои снимки. Большинство постов страницы посвящено 90-м, но есть среди них и более ранние периоды. Помимо фото – а здесь найдется юная Бритни Спирс, Джоли в начале карьеры, Деми Мур времен замужества с Брюсом Уиллисом и масса других знаменитостей, в аккаунте есть много интересной информации. Ролики, отрывки интервью, цитаты и фото с подиумов...

Аккаунт принадлежит девушке, настоящее имя которой неизвестно. Она предпочитает держаться в тени своих знаменитых героев, о себе поведав совсем немного. Так, она начала вести блог, будучи подростком. Сегодня ей за 20, и она вкладывает в страничку душу, мечтая связать свою жизнь с модой, селебрити и стилем.

@90sallure

Еще один аккаунт, посвященный 90-м. Завела его девушка по имени Иванна, которая с детства была без ума от Клаудии Шиффер. Искать архивные фото и видео, которых еще было в Instagram и Pinterest – ее хобби. А главное огорчение – что ее уникальный контент тут же разметают другие блоги.

Иванна часто делится информацией о себе в сториз, рассказывает как об опыте ведения страницы, так и о личном. Девушка буквально влюблена в 90-е и считает, что это золотой век моделей и актрис. Хотя сама в то время еще не родилась, она может часами говорить об этом периоде и его героях.

Однажды Иванна призналась, что многие ее подруги даже не знали, кто такая Шиффер, до знакомства с ее блогом. Сейчас девушка еще учится, но в будущем мечтает сделать карьеру благодаря своей страничке, которая популярна даже у знаменитостей, включая Роузи Хантингтон-Уатли и Синди Кроуфорд.