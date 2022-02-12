Від юної Брітні Спірс до Джолі на початку кар'єри: де подивитися рідкісні архівні фото зірок в Instagram

@velvetcoke

Цей аккаунт вже оцінили модні видання і самі знаменитості, які люблять зустріти тут свої знімки. Більшість постів сторінки присвячено 90-м, але є серед них і більш ранні періоди. Крім фото – а тут знайдеться юна Брітні Спірс, Джолі на початку кар'єри, Демі Мур часів заміжжя з Брюсом Уіллісом і маса інших знаменитостей, в акаунті є багато цікавої інформації. Ролики, уривки інтерв'ю, цитати і фото з подіумів...

Аккаунт належить дівчині, справжнє ім'я якої невідоме. Вона вважає за краще триматися в тіні своїх знаменитих героїв, про себе повідавши зовсім небагато. Так, вона почала вести блог, будучи підлітком. Сьогодні їй за 20, і вона вкладає в сторінку душу, мріючи пов'язати своє життя з модою, селебріті і стилем.

@90sallure

Ще один аккаунт, присвячений 90-м. Завела його дівчина на ім'я Іванна, яка з дитинства була зачарована красою Клаудії Шиффер. Шукати архівні фото і відео, яких ще було в Instagram і Pinterest – її хобі. А головне засмучення – що її унікальний контент тут же розмітають інші блоги.

Іванна часто ділиться інформацією про себе в сторіз, розповідає як про досвід ведення сторінки, так і про особисте. Дівчина буквально закохана в 90-ті і вважає, що це золотий вік моделей і актрис. Хоча сама в той час ще не народилася, вона може годинами говорити про цей період і його героїв.

Одного разу Іванна зізналася, що багато її подруг навіть не знали, хто така Шиффер, до знайомства з її блогом. Зараз дівчина ще вчиться, але в майбутньому мріє зробити кар'єру завдяки своїй сторінці, яка популярна навіть у знаменитостей, включаючи Роузі Хантінгтон-Уатлі і Сінді Кроуфорд.