"За что предаете себя?" Мишина в соблазнительном монокини резко обратилась к недовольным

Она запостила серию красочных фото в монокини, продемострировав волнительные изгибы и стройные формы.

Ксения Мишина показаала фигуру в купальнике (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Ксения отметила, что не боиться вскрывать наболевшие вопросы общества, и хотела бы поговорить о принятии женщиной себя без стыда и стеснения. На такие размышения и тематику нового поста ее натолкнули негативные комментарии, которые посыпались на актрису после публикации соблазнительных пляжных снимков.

"Вчера, запостив свои фото в купальнике, я получила много жестких комментариев. И пройдя по аккаунтам этих женщин и мужчин, я увидела закрытые профили, закомплексованных людей и неразрешенных себе быть собой", - поделилась наблюдениями актриса.

Ксения Мишина ответила на критику своих пляжных фото (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Ксения добавила, что тело женщины прекрасно, и это личное дело, как она его демонстрирует и как им наслаждается.

"Пошлость - это безвкусица, а красивые снимки тела - искусство. Если вас это возбудило - это ок, не надо стесняться, займитесь своей личной жизнью, насладитесь, наконец, тем, что дала вам природа", - призвала Мишина.

Также она ответила на претзензии в свой адрес. Например, ее упрекнули в том, что медетативные и духовные практики несовместимы с открытой демонстрацией форм на публике.

Ксения призвала не стеснятся показывать женственность (фото: instagram.com/misha.k.ua)

"Медитация - это инструмент работы с сознанием, а не публичное признание в посвящении в монашеский сан. Все, кто написал об этом - займитесь развитием, хотя бы прочтите Википедию, и вы поймёте, что ваша точка зрения очень ограничена вашим незнанием вопроса", - парировала актриса.

В конце своего послания Ксения обратилась к подписчицам с призывом: "если не давать хода своей женственности, не разрешать себе наслаждаться и кайфовать от себя, это чревато проблемами со здоровьем, и не говорите, что вас не предупреждали!".