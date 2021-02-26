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Забыла надеть юбку: полуобнаженная Барбара Палвин в ярком худи блеснула роскошной фигурой

Автор: Lite

Барбара Палвин показала новое фото, на котором примерила яркий наряд. Правда, про юбку одна из самых соблазнительных девушек планеты, кажется, "забыла".

Горячий снимок, который "ангел" Victoria's Secret выложила в сеть, уже собрал массу восторженных отзывов.

Барабара Палвин примерила ярко-розовое худи с принтом, а также кроссовки. Девушка сидит на шезлонге, вытянув свои стройные обнаженные ноги. По всей видимости, модель решила немного загореть. Она сделала легкий макияж, а волосы заплела в косы. Такой образ Лолиты сделал ее милой и необычайно соблазнительной.

Барбара Палвин в ярком образе (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

"Скучаю по Неделе моды в Милане! Но вы можете посмотреть шоу @Etro в прямом эфире", - сообщила 27-летняя супермодель.

Фанатов же, как видно по их реакции, больше волновала сама Барбара, чем показ. Они засыпали модель комплиментами, называя "нереальной" и "богиней".

Стоит отметить, что природная привлекательность Барбары просто сводит с ума фолловеров. Девушка обожает фото без макияжа и фильтров, и именно они набирают максимальное количество позитивных отзывов.

Не так давно Палвин продемонстрировала подобное фото.

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