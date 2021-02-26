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Забула одягнути спідницю: напівоголена Барбара Палвін в яскравому худі блиснула розкішною фігурою

Автор: Lite

Барбара Палвін показала нове фото, на якому приміряла яскраве вбрання. Правда, про спідницю одна з найбільш спокусливих дівчат планети, здається, "забула".

Гарячий знімок, який "ангел" Victoria's Secret виклала в мережу, вже зібрав масу захоплених відгуків.

Барабара Палвін приміряла яскраво-рожеве худі з принтом, а також кросівки. Дівчина сидить на шезлонгу, витягнувши свої стрункі голі ноги. Як видноі, модель вирішила трохи засмагнути. Вона зробила легкий макіяж, а коси заплела в коси. Такий образ Лоліти зробив її милою і надзвичайно спокусливою.

Барбара Палвін в яскравому образі (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

"Сумую за Тижнем моди в Мілані! Але ви можете подивитися шоу @Etro в прямому ефірі", - повідомила 27-річна супермодель.

Та фанатів, по всьому, більше хвилювала сама Барбара, ніж показ. Вони засипали модель компліментами, називаючи "нереальною" і "богинею".

Варто відзначити, що природна привабливість Барбари просто зводить з розуму фолловерів. Дівчина обожнює фото без макіяжу і фільтрів, і саме вони набирають максимальну кількість позитивних відгуків.

Не так давно Палвін продемонструвала подібне фото.

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