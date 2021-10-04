"Зачем тебе другая?" LOBODA рассказала об отношениях с экс-мужем и растрогала лирической песней

"Я люблю осень, люблю ее одиночество и красоту. И мой плейлист в это время года всегда наполнен лирическими треками. Потому что в этот период мы все немного грустим об ушедшем лете, о предстоящей зиме. А чувства в это время всегда острее. Именно об этом мой новый сингл "Americano", услышав который, я поменяла все свои планы и мгновенно решила выпускать именно его. С первого дубля записала вокал, а аранжировка родилась в один день, будто все мы ждали именно эту песню", - комментирует LOBODA.



Текст песни "Americano":

Висит под облаками одинокий лист

А под ногами лужи, как озера слез

Я думаю о дне, когда мы разошлись

И все еще надеюсь, это не всерьез

В наушниках минор, плейлист октября

Надеюсь, скоро я тобой переболею

Зачем тебе другая, если она не я?

Зачем тебе другая?

Припев:

Американо обжигает мое горло

И, вспоминая тебя, снова укололо

Ты не вернешься, нет любви, а значит, повода

Этой осенью особенно холодно

Американо обжигает мои нервы

И, вспоминая тебя, снова звоню первой

Но все замерзло, как вода родниковая

Этой осенью особенно холодно

Все, что было с нами, это летний сон

И фразы о любви хватали с полуслова

Когда-то наше сердце билось в унисон

Ну а теперь у каждого свое соло

В наушниках минор, плейлист октября

Надеюсь, скоро я тобой переболею

Должны бы греть о нас воспоминания

Но как-то не теплеет

Припев.

Осень, осень

Мои воспоминая уносит

Осень знает

Что вечная любовь не умирает

Припев.

Светлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Новое творение певицы порадовало и растрогало ее поклонников. Некоторых - до слез.

Просто умопомрачительная манера исполнения!

Стало грустно за тех, кто недавно расстался

Это новый хит, чувственный! Наверное, каждый нашел себя в этой песне

Очень грустно...

Светлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Интересно, что недавно Лобода рассказала журналистам про отношения со своим бывшим мужем - танцором Андреем Царем, с которым у них есть дочь Евангелина.

Кое-кто даже предположил в сети, что новая песня Светланы посвященная именно ему...

"Мы часто видимся. Ежедневно Евочка с ним общается по скайпу. Андрей к нам приезжает в гости. У нас очень теплые, хорошие отношения", - рассказала Лобода журналистам программы "Зірковий шлях" на канале "Украина".

Лобода со старшей дочерью (фото: instagram.com/lobodaofficial)