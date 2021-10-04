"Навіщо тобі інша?" LOBODA розповіла про стосунки з екс-чоловіком і зворушила ліричною піснею

"Я люблю осінь, люблю її самотність і красу. І мій плейлист в цей час року завжди наповнений ліричними треками. Тому що в цей період ми всі трохи сумуємо про літо, про майбутню зиму. А почуття в цей час завжди гостріші. Саме про це мій новий сингл "Americano", почувши який, я поміняла всі свої плани і миттєво вирішила випускати саме його. З першого дубля записала вокал, а аранжування народилося в один день, ніби всі ми чекали саме цю пісню", - коментує LOBODA.



Текст пісні "Americano":

Висит под облаками одинокий лист

А под ногами лужи, как озера слез

Я думаю о дне, когда мы разошлись

И все еще надеюсь, это не всерьез

В наушниках минор, плейлист октября

Надеюсь, скоро я тобой переболею

Зачем тебе другая, если она не я?

Зачем тебе другая?

Приспів.

Американо обжигает мое горло

И, вспоминая тебя, снова укололо

Ты не вернешься, нет любви, а значит, повода

Этой осенью особенно холодно

Американо обжигает мои нервы

И, вспоминая тебя, снова звоню первой

Но все замерзло, как вода родниковая

Этой осенью особенно холодно

Все, что было с нами, это летний сон

И фразы о любви хватали с полуслова

Когда-то наше сердце билось в унисон

Ну а теперь у каждого свое соло

В наушниках минор, плейлист октября

Надеюсь, скоро я тобой переболею

Должны бы греть о нас воспоминания

Но как-то не теплеет

Приспів.

Осень, осень

Мои воспоминая уносит

Осень знает

Что вечная любовь не умирает

Приспів.

Світлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Нове творіння співачки порадувало і зворушило її шанувальників. Деяких - до сліз.

Просто запаморочлива манера виконання!

Стало сумно за тих, хто нещодавно розлучився

Це новий хіт, чуттєвий! Напевно, кожен знайшов себе в цій пісні

Дуже сумно...

Світлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Цікаво, що нещодавно Лобода розповіла журналістам про стосунки зі своїм колишнім чоловіком - танцюристом Андрієм Царем, з яким у них є дочка Євангеліна.

Дехто навіть припустив у мережі, що нова пісня Світлани присвячена саме йому...

"Ми часто бачимося. Щодня Євочка з ним спілкується по скайпу. Андрій до нас приїжджає в гості. У нас дуже теплі, хороші стосунки", - розповіла Лобода журналістам програми" Зірковий шлях "на каналі"Україна".

Лобода зі старшою дочкою (фото: instagram.com/lobodaofficial)