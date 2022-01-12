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"Зачем высмеивать на весь мир?" В сети возмутились из-за видео Каменских со спящим Потапом

Автор: Styler

Потап и Настя Каменских отдыхают в любимой Мексике. В этот раз с собой они взяли друзей и коллег – Надю Дорофееву и Владимира Дантеса. Путешествие – отличный повод снимать новый и интересный контент для поклонников, что знаменитости с удовольствием и делают.

Например, Настя решила показать в Instagram забавное видео в формате TikTok, где показала как "музыкально" храпит ее муж. Сама же она корчит забавные рожицы на камеру.

"Мой любимый храпунцель", - подписала видео певица.

Не все подписчики артистки оценили ее юмор, некоторые осудили звезду за то, что та выставила на всеобщее обозрение столь интимный и личный момен супружеской жизни.

  • Да ладно, очень даже музыкально храпит, талантливо
  • Такой смешной, просто невозможно
  • Что естественно, то не безобразно
  • Он милый храпунцель
  • Анастасия, зачем выносить свой мусор на люди? Это неуважение к мужу и так делают глупые женщины
  • Если любимый, то зачем на весь мир высмеивать?
  • Зачем?
  • Надо уважать спокойствие родного человека
  • Молодцы ребята, с юмором
  • Настюша , не издевайся - он хороший
  • Интересно, когда будет видео от Потапа в таком же стиле. Ответочка

Напоним, что ранее Настя Каменских показала знойный образ в пестром купальнике.

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ПотапНастя Каменских