"Зачем высмеивать на весь мир?" В сети возмутились из-за видео Каменских со спящим Потапом

Потап и Настя Каменских отдыхают в любимой Мексике. В этот раз с собой они взяли друзей и коллег – Надю Дорофееву и Владимира Дантеса. Путешествие – отличный повод снимать новый и интересный контент для поклонников, что знаменитости с удовольствием и делают.
Например, Настя решила показать в Instagram забавное видео в формате TikTok, где показала как "музыкально" храпит ее муж. Сама же она корчит забавные рожицы на камеру.
"Мой любимый храпунцель", - подписала видео певица.
Не все подписчики артистки оценили ее юмор, некоторые осудили звезду за то, что та выставила на всеобщее обозрение столь интимный и личный момен супружеской жизни.
Напоним, что ранее Настя Каменских показала знойный образ в пестром купальнике.