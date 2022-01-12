"Навіщо висміювати на весь світ?" У мережі обурилися через відео Каменських зі сплячим Потапом

Потап і Настя Каменських відпочивають в улюбленій Мексиці. Цього разу з собою вони взяли друзів і колег - Надю Дорофєєву і Володимира Дантеса. Подорож - відмінний привід знімати новий і цікавий контент для шанувальників, що знаменитості із задоволенням і роблять.
Наприклад, Настя вирішила показати в Instagram кумедне відео у форматі TikTok, де показала як "музично" хропе її чоловік. Сама ж вона кумедно реагує на камеру.
"Мій улюблений храпунцель", - підписала відео співачка.
Не всі підписники артистки оцінили її гумор, деякі засудили зірку за те, що та виставила на загальний огляд настільки інтимний і особистий момент подружнього життя.
Нагадаємо, що раніше Настя Каменських показала спекотний образ у строкатому купальнику.