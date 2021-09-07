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Захотелось освежиться: Регина Тодоренко сменила имидж и порадовала мужа

Автор: Марина Настевич

Украинская телеведущая, певица и блогер Регина Тодоренко, которая живет в Москве вместе с мужем и сыном, решила сменить имидж и перекрасила волосы.

Результатами своего преображения артистка похвасталась в Instagram.

Так, Регина стала блондинкой - к слову, она уже была в таком образе 4 года назад.

На фото ведущая запечатлена в белой майке и сером пиджаке с осветленными локонами, что красиво рассыпались по плечам.

Регина Тодоренко сменила образ и стала блондинкой (фото: instagram.com/reginatodorenko)

"Я снова БЛОНД, как и 4 года назад. Вдруг захотелось освежиться, но думаю, что ненадолго. А вам я в каком цвете ближе по духу: натуральный или блонд?" - поделилась Тодоренко.

Новый лук звезды вызвал фурор среди подписчиков. К восторженным комментариям фанатов присоединился и муж теледивы, российский певец Влад Топалов.

"Наконец-то. Надолго", - написал артист. Судя по всему, он хотел бы и дальше видеть супругу блондинкой.

Большинство поклонников сошлись во мнении, что Регина выглядит ярче и привлекательнее со светлыми волосами.

  • Вау! Регина, Вам всё идёт!!!
  • Блонд всегда делает образ ярче.
  • Блонд лучше
  • Блод вам очень идёт, Регина
  • Свежо и классно!
  • Красотка
  • Лучше, сексуальней блонд!!!
  • Блонд огонь!!!
  • Блонд с чёлкой очень Вам идут!
  • Вот такая будь всегда! Очень хорошо! Не надо ничего больше придумывать!
  • Перемены всегда хорошо!
  • Мне нравится ваш натуральный цвет, но и блонд вам очень идёт
  • Ещё и кудряшка
  • Во всех, вы, милочка, нарядах хороши

Напомним, ранее Регина Тодоренко откровенно рассказала о буллинге из-за маленькой груди и как ей удалось справиться с комплексами.

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Влад ТопаловРегина Тодоренко