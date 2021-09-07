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Захотілося освіжитися: Регіна Тодоренко змінила імідж і порадувала чоловіка

Автор: Марина Настевич

Українська телеведуча, співачка і блогер Регіна Тодоренко, яка живе в Москві разом з чоловіком і сином, вирішила змінити імідж і перефарбувала волосся.

Результатами свого перетворення артистка похвалилася в Instagram.

Так, Регіна стала блондинкою - до слова, вона вже була в такому образі 4 роки тому.

На фото ведуча відображена в білій майці і сірому піджаку з освітленими локонами, що красиво розсипалися по плечах.

Регіна Тодоренко змінила образ і стала блондинкою (фото: instagram.com/reginatodorenko)

"Я знову БЛОНД, як і 4 роки тому. Раптом захотілося освіжитися, але думаю, що ненадовго. А вам я в якому кольорі ближче по духу: натуральний або блонд?"- поділилася Тодоренко.

Новий лук зірки викликав фурор серед підписників. До захоплених коментарів фанатів приєднався і чоловік теледіви, російський співак Влад Топалов.

"Нарешті. Надовго", - написав артист. Судячи з усього, він хотів би і далі бачити дружину блондинкою.

Більшість шанувальників зійшлися на думці, що Регіна виглядає яскравіше і привабливіше зі світлим волоссям.

  • Вау! Регіна, вам все йде!!!
  • Блонд завжди робить образ яскравішим.
  • Блонд краще
  • Блод вам дуже йде, Регіна
  • Свіжо і класно!
  • Красуня
  • Краще, сексуальніше блонд!!!
  • Блонд вогонь!!!
  • Блонд з чубчиком дуже вам йдуть!
  • Ось така будь завжди! Дуже добре! Не треба нічого більше придумувати!
  • Зміни завжди добре!
  • Мені подобається ваш натуральний колір, але і блонд вам дуже йде
  • Ще й кучерики
  • У всіх, ви, милочка, нарядах хороші

Нагадаємо, раніше Регіна Тодоренко відверто розповіла про булінг через маленькі груди і як їй вдалося впоратися з комплексами.

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Влад ТопаловРегіна Тодоренко