Захотілося освіжитися: Регіна Тодоренко змінила імідж і порадувала чоловіка

Так, Регіна стала блондинкою - до слова, вона вже була в такому образі 4 роки тому.

На фото ведуча відображена в білій майці і сірому піджаку з освітленими локонами, що красиво розсипалися по плечах.

Регіна Тодоренко змінила образ і стала блондинкою (фото: instagram.com/reginatodorenko)

"Я знову БЛОНД, як і 4 роки тому. Раптом захотілося освіжитися, але думаю, що ненадовго. А вам я в якому кольорі ближче по духу: натуральний або блонд?"- поділилася Тодоренко.

Новий лук зірки викликав фурор серед підписників. До захоплених коментарів фанатів приєднався і чоловік теледіви, російський співак Влад Топалов.

"Нарешті. Надовго", - написав артист. Судячи з усього, він хотів би і далі бачити дружину блондинкою.

Більшість шанувальників зійшлися на думці, що Регіна виглядає яскравіше і привабливіше зі світлим волоссям.